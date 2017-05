Vainqueur (OM) : "Pour rien au monde je regrette de ne pas être allé à Nice"

Retrouvez sur Sport.fr le compte rendu de la conférence de presse d'avant-match de William Vainqueur avant Nice, dimanche à 21h au Vélodrome.



"Nice est une très bonne équipe. A domicile le Stade sera presque plein, on a à coeur de faire un bon match pour nos supporters. Si on joue tous à notre niveau, au Vélodrome surtout, on a une chance de gagner ce match."



"Pour rien au monde je regrette de ne pas être allé à Nice. Je suis bien à l'OM. Le coach connait mes envies. Ca va se jouer entre les deux clubs et mon agent. Je n'ai pas de commentaire sur la décision pour Bastia-Lyon. Si on gagne nos trois matchs, on sera européens."



"On est conscient des résultats en dent de scie. On a travaillé cette semaine pour reproduire le même match que contre Caen même si Nice c'est pas pareil."



"Je remercie le staff médical pour ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai tout fait pour être sur le terrain malgré ma blessure au genou."



"Le nouveau projet pour l'OM est sur une bonne route. On verra ce qu'il se passera la saison prochaine. Ca sera complètement différent je pense."



À noter que William Vainqueur n'a rien indiqué sur son avenir avec Marseille.



