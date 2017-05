Vainqueur n'a pas de nouvelle de l'OM pour son avenir

William Vainqueur, prêté par l'AS Roma cette saison à l'Olympique de Marseille, souhaite poursuivre l'aventure avec le club phocéen la saison prochaine. Mais pour le moment aucune nouvelle...

"Si j'en sais un peu plus sur mon avenir ? Non, toujours pas. On va peut-être entamer des discussions, je pense qu'on attend d'être qualifiés pour la Ligue Europa avant de le faire. J'ai fait ce que j'avais à faire, on verra. Je suis bien ici comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le coach a fait part de son désir de me voir rester...", a affirmé le joueur dans les colonnes de La Provence.