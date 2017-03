Une tournée estivale aux États-Unis ou en Chine pour Marseille ?

C'est un gros dossier qui occupe l'Olympique de Marseille depuis le rachat du club par Franck McCourt, développer l'image de l'OM. Pour y arriver, Marseille va partir en tournée estivale mais hésite entre les USA ou la Chine.

C'est un élément important pour développer un club, l'image. Et pour promouvoir l'image, il faut aller sur le terrain. C'est ce que va faire l'OM pendant l'été, participer à une tournée à l'étranger pour permettre de rendre une visibilité plus grande pour la marque Olympique de Marseille. Les États-Unis, pays du propriétaire Frank McCourt, et la Chine sont les deux destinations envisagées par la direction.



Il y a quelques semaines, Arsenal a invité Marseille pour participer à l'Emirates Cup, mais le club phocéen attend, pour valider sa participation, de savoir s'il sera qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, en juillet, et les barrages, en août. Dans ce cas-là, l'OM devra décliner l'invitation.