"Une short list de coachs de haut niveau" pour l'ASSE

En quête d'un entraîneur suite au départ de Christophe Galtier, l'AS Saint-Etienne a publié un communiqué visant à faire le point sur ses investigations.



"Bernard Caïazzo, Président du Conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer, Président du Directoire et Dominique Rocheteau, Coordinateur sportif, ont d'ores et déjà établi une short list de coachs de haut niveau qui sont d'accord pour rejoindre le club. Néanmoins des discussions doivent encore être menées avec chacun d'entre eux pour garantir le meilleur choix et aboutir à la sélection finale", écrivent notamment les Verts. Selon Le Progrès, cinq profils figureraient dans cette short list : Fabio Celestini, Oscar Garcia, Claude Puel, Claudio Ranieri et Patrick Vieira.