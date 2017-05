Une rupture entre Thiago Silva et Emery ?

Selon les informations du quotidien Le Parisien ce samedi, Thiago Silva et Unai Emery entretiendraient des relations très tendues depuis quelques semaines. Le technicien du PSG n'a visiblement pas digéré l'humiliante défaite au Camp Nou en 8es de finale retour de Ligue des Champions (6-1) et reprocherait au défenseur brésilien son manque de charisme et sa faiblesse mentale. Le coach espagnol tiendrait son capitaine comme responsable de la déroute parisienne ce soir-là et envisagerait même de s'en séparer cet été si ses dirigeants lui en laissent la possibilité. Affaire à suivre...