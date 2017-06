Une révélation colombienne pour l'attaque de l'OM ?

A quelques jours de l'ouverture officielle du mercato, l'Olympique de Marseille étudie différentes pistes offensives. Cette fois-ci, c'est le Colombien José Izquierdo qui est sur les tablettes du club.

Selon France football, l'OM ciblerait l'ailier du FC Bruges, José Izquierdo. Le Colombien sort d'une grosse saison, puisqu'il a marqué 16 buts en 32 matches toutes compétitions confondues et est la révélation de la saison. Soulier d'Or et MVP de la saison, le joueur de 24 ans n'est cependant pas donné. Le FC Bruges réclamerait 15 millions d'euros pour Izquierdo, également pisté par l'AC Milan et par le Spartak Moscou.