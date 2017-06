Une offre énorme du LOSC pour un Brésilien

Thiago Maia (Santos) n'est pas le seul Brésilien à intéresser les dirigeants lillois. D'après plusieurs médias brésiliens, ces derniers ont offert 18 millions d'euros afin d'obtenir les signatures de Luiz Araujo et Thiago Mendes (São Paulo).



En détail, les Nordistes misent 10,5 millions sur le premier, et 7,5 millions sur le second. La proposition aurait été acceptée par les Paulistas, et les joueurs devraient être présents à la reprise de l'entraînement, comme le souhaite Marcelo Bielsa avec toutes ses recrues.