Une enveloppe à la baisse pour le recrutement de Marseille ?

Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants phocéens ne vont pas faire de folie, cet été. Leur enveloppe serait plus réduite qu'annoncée par les médias, il y a quelques semaines.



Le quotidien indique que la somme de 100 millions d'euros pourrait être dépensée. Au fil des mois, les Marseillais ont rectifié leur propos, lesquels avaient semblé irréalistes, au moment du rachat du club : "On aura une très bonne équipe mais on n'est pas Manchester City et on n'est pas le Paris-SG non plus. On peut se rapprocher de ce que fait l'Atlético de Madrid, en revanche", a confié un salarié du club au journal.



Au contraire de ce qu'a déclaré Andoni Zubizarreta, récemment, le recrutement pourrait se faire à l'étranger, la cellule de recrutement couvrant plusieurs championnats. Le seul frein pourrait être la "liste noire" d'agents que s'est constitué Jacques-Henri Eyraud, lequel veut rompre avec les erreurs commises par ses prédécesseurs.

OM : Eyraud a établi une "liste noire" pour le recrutement