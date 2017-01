Un salaire XXL pour Papin à Auxerre

Jean-Pierre Papin ne viendra peut-être jamais à Auxerre. En tout cas, sa possible arrivée au poste de directeur sportif, entraîneur et ambassadeur, a remis Auxerre sous les projecteurs, déclenchant un bel imbroglio. Et ce n'est pas la rémunération proposée au Ballon d'Or 1991 qui risque de calmer les esprits. Selon L'Equipe, Papin se serait vu proposer un salaire d'un million d'euros par an ! Un niveau non conforme à un club de Ligue 2, qui plus est avant-dernier de son championnat.



La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a pourtant demandé au club

d'être à l'équilibre en fin de saison. Or, avant même le recrutement de JPP, le club icaunais devrait afficher un déficit compris entre 2 et 3 millions d'euros.