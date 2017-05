Un retour de Ben Arfa à Nice, c'est possible ?

C'est le dossier du mercato qui intéresse le plus les supporters de l'OGC Nice. Le retour d'Hatem Ben Arfa sur la Côte d'Azur serait possible mais il faudra mettre les moyens.

"Hatem on t'aime, Hatem on t'adore", les mots des supporters niçois à la fin de la 37e journée de Ligue 1, montrent bien qu'il existent une histoire particulière entre Nice et Hatem Ben Arfa. Le président du club a entendu ses propos et depuis plusieurs semaines essaye de faire revenir sur la Côte d'Azur celui qui a illuminé pendant une saison les yeux des fans de l'OGC Nice.



Le plus gros problème pour un retour c'est l'argent. Nice n'achète pas des joueurs au dessus de 3 millions d'euros et selon le quotidien L'Équipe, Nice veut faire une exception pour Hatem Ben Arfa. Le deuxième problème arrive au moment du salaire. Avec un salaire de 400 000 euros par mois au PSG, Nice ne peut pas se permettre de verser cette somme chaque mois et pourrait lisser sur plusieurs années le salaire de Ben Arfa.



Mais d'après le quotidien, Nice veut son retour, mais le joueur n'est pas très chaud pour un retour dans le sud de la France et pourrait quitter le pays pour trouver un nouveau défi à l'étranger, la piste de Séville, comme l'été dernier, existe toujours.