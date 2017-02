Un problème Kluivert ?

Ce matin, le journal L'Equipe dresse un bilan du rôle de Patrick Kluivert au PSG. Arrivée l'été dernier, Patrick Kluivert, le nouveau directeur du football du club, peine à s'imposer dans le vestiaire mais aussi en dehors.

Le journal L'Equipe décrit ce matin le rôle de Patrick Kluivert au PSG. "Apprécié des joueurs pour sa bonhomie", le directeur du football du club "peine à s'imposer auprès des agents et des autres dirigeants comme patron sportif des champions de France."





Le clan Matuidi remonté contre Patrick Kluivert ?



Proche de signer à la Juventus l'été dernier, Blaise Matuidi a poursuivi l'aventure avec le club de la capitale cette année. Mais en coulisses l'agent de l'international francais, Mino Raiola et Kluivert ne s'entendent pas du tout d'après le journal L'Equipe. En cause, un rendez-vous manqué par Kluivert l'été dernier lié à la vente de Blaise Matuidi. Kluivert ne s'y était pas rendu en personne, ce qui aurait provoqué la colère de l'agent Mino Raiola. D'après l'article, Raiola ne veut plus s'adresser au directeur du football du PSG, et s'adresse directement au président, Nasser Al-Khelaïfi.



NICOLAS PELLETIER