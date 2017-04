Un objectif simple pour Marseille, la victoire

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse synthétique de Nancy, vendredi soir à 20h45 pour le compte de la 34e journée de la Ligue 1. Sans Bafé Gomis suspendu, l’OM tentera d’aligner un septième match sans défaite en championnat. De son côté Nancy espère accrocher Marseille pour prendre quelques points d’avance sur la zone rouge.

Ce n'est pas le choc de la Ligue 1, mais c'est peut-être un tournant pour la fin de saison de l'Olympique de Marseille. Sur la pelouse de Nancy, Marseille n'a donc pas le droit à l'erreur et doit absolument s'imposer en espérant un faux pas de Lyon face à Monaco dimanche soir.



Rudi Garcia a prévenu en conférence de presse : " il faut jouer la 4e place", actuellement 6e de la Ligue 1 avec 51 points, Marseille affirme enfin ses ambitions dans cette saison de transition. Ce match face à Nancy sera aussi très important pour la dynamique du groupe, l'Olympique de Marseille est invaincu depuis six journées en Ligue 1 (4e bilan sur la période, 67% des points disponibles pris), un très bon bilan qu'il faudra aussi confirmer face aux petites équipes que l'OM adore cette saison. Face aux gros cette saison, aucune réussite, heureusement le calendrier paraît abordable pour les Phocéens dans cette fin de championnat.



Pour son déplacement à Nancy, Rudi Garcia devra composer sans Bafétimbi Gomis, auteur de 17 buts en Ligue 1, suspendu. Rémy Cabella est également incertain pour le déplacement, actuellement à l'infirmerie, il s'est blessé à la cuisse. Le technicien de l'OM pourrait aligner Clinton Njie à la pointe de l'attaque. Sur la pelouse synthétique du stade Marcel Picot, Marseille doit gagner pour garder le contact avec Bordeaux et Lyon.



Nancy veut accrocher Marseille

De son côté, Nancy doit faire un bon résultat pour prendre de l'avance sur cette zone rouge. L'AS Nancy Lorraine reste sur une victoire à Marcel-Picot, contre le Stade Rennais (3-0), son seul succès lors des onze dernières journées. 17e place du classement et le même nombre de points que le barragiste, Lorient (31 points), Nancy, croit fort au maintien et à la victoire face à Marseille : " l'OM lutte pour obtenir une qualification en Europa League mais on va tout faire pour gagner", a affirmé Faitout Maoussa cette semaine. Nancy doit donc prendre des points et pourquoi pas ne pas accrocher Marseille sur sa pelouse pour lancer l'objectif maintien.



Le onze de départ probable de l'OM face à Nancy :

Pelé – Sakai, Fanni, Rolando, Evra – Vainqueur, Lopez, Sanson, Thauvin, Payet, Njie



NP