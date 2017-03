Un match crucial pour Bastia face à Nantes

Almeida veut relever le Sporting, et cela passe obligatoirement par une victoire ce soir (19h30) face à Nantes, en match en retard de la 24ème journée de Ligue 1. Choc psychologique ou rapprochement avec la Ligue 2 ?

Le premier match de l'ère Almeida à Bastia, le nouveau coach du Sporting aura une lourde pression dès ce soir pour pouvoir entamer la mission maintien avec le club Corse. Très mal en point au classement le Sporting Club de Bastia devra absolument s'imposer ce soir à Furiani, pour pouvoir espérer continuer en Ligue 1, la saison prochaine.

Bastia doit redevenir imbattable à domicile comme l'a confirmé, Rui Almeida en conférence de presse : "Nous devons être les rois à domicile. Nous serons plus forts si nous sommes ensemble, je veux voir une identité sur le terrain". Un match décisif dans la course au maintien. 19ème du championnat avec 23 points après 26 matchs disputés, jamais le Sporting a fait pire à ce stade de la compétition depuis 1970 -1971, à la fin de cette saison, Bastia était resté en Ligue 1 en finissant 17ème. Après la lourde défaite, samedi du côté d'Angers (3-0), les Bastiais devront montrer un autre visage pour prendre les trois points et décrocher enfin une victoire en 2017.



Pour son premier match sur le banc du Sporting, le nouvel entraîneur bastiais Rui Almeida doit composer avec la suspension de Cahuzac ainsi que les blessures de Squillaci et Crivelli. Côté nantais, Harit a été écarté du groupe après un écart de conduite.



Les compos probables

Bastia : Leca - Djiku, Rose, El-Kaoutari, Bengtsson - Mostefa - Saint-Maximin, Oniangué, Coulibaly, Danic - Diallo.



Nantes : Riou - Dubois, Djidji, Diego Carlos, Lima - Pardo, Rongier, Gillet, Thomasson - Sala, Bammou.



Où voir le match ?

Le match sera diffusé sur BeInSports 2 en direct à 19h30.



NICOLAS PELLETIER