Un latéral de Monaco affole l'Angleterre

Après une saison de très haut niveau qui lui a permis d'accéder à l'Equipe de France et de devenir champion de France, le latéral gauche de Monaco Benjamin Mendy est très demandé. Pour le moment, 4 clubs, tous anglais essayent de le recruter.

Benjamin Mendy a fait une saison exceptionnelle. Le Monégasque a été très bon dans le jeu et dans sa manière de défendre. Aujourd'hui ce poste est très difficile à combler alors Mendy affole les clubs anglais.



A la recherche d'un latéral gauche de haut niveau, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea sont intéressés par son profil. Le gaucher a commencé au Havre avant de partir à Marseille et d'exploser avec l'ASM. Sauf miracle il ne devrait donc pas rester et son départ ne fera pas peur aux dirigeants du club.



Au-delà de ça, l'AS Monaco devrait le vendre une petite fortune car les clubs d'Outre manche ont un budget transfert colossal pour ce mercato. Le club de la Principauté avait recruté Mendy pour 15 millions d'euros, alors qu'aujourd'hui, selon les observateurs il en vaudrait près de 45 millions. Un prix qui devrait encore augmenter et qui pourrait bien permettre à Monaco de lui trouver un remplaçant de standing. Une affaire qui va agiter le mercato pendant de nombreuses semaines.