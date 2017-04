Un joueur majeur de l'effectif va quitter Nice

Ricardo Pereira va retourner au FC Porto à la fin de la saison, le club portugais est séduit par les performances du joueur cette saison avec les Aiglons.

C'est une grande perte pour l'OGC Nice à la fin de la saison, Ricardo Pereira, 23 ans, 19 matchs et 1 but en Ligue 1 cette saison qui était prêté par Porto depuis 2015 va retourner au Portugal. Le quotidien A Bola annonce dans son édition du jour, que le club du FC Porto est très séduit par les performances du joueur et souhaite absolument son retour la saison prochaine pour renforcer l'effectif.