Un joueur du PSG tacle Laurent Blanc

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, Javier Pastore s'est complètement lâché sur son ancien entraîneur, Laurent Blanc.

Le milieu de terrain argentin a déploré le fait que le prédécesseur d'Unai Emery au PSG n'ait pas assez donné sa chance aux jeunes : "Dans cette équipe, c'est difficile pour un jeune de jouer, parce qu'il y a un effectif avec beaucoup de joueurs de renom. Après, ça dépend de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui mettent les meilleurs, comme Emery, que j'estime beaucoup, a lancé "El Flaco". Nkunku, Rabiot, Kimpembe et Augustin font partie de l'effectif depuis plusieurs années mais on ne leur a pas donné la possibilité de jouer parce que des joueurs, même s'ils étaient moins bons, jouaient à cause de leur nom. Nkunku a été titularisé plus de 15 fois cette saison. C'est un grand joueur aujourd'hui mais ça l'était déjà la saison passée. On ne lui a juste pas donné la possibilité de jouer."