Un joueur de Monaco en route pour l'Atlético puis prêté ?

Alors qu'il était annoncé comme futur joueur de Manchester United, José Mourinho a affirmé qu'il ne voulait pas Fabinho (23 ans, 37 matchs et 9 buts en L1 cette saison) dans son équipe la saison prochaine.

Le joueur de l'AS Monaco qui possède un bon de sortie peut donc trouver un autre club pour la prochaine saison. D'après les informations de AS, le Brésilien et son agent Jorge Mendes aurait rencontré à Madrid, les dirigeants de l'Atlético dont Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général. Les Colchoneros qui n'ont pas le droit de recruter pendant l'été seraient prêts à prêter Fabinho six mois à l'ASM avant de le récupérer. Reste à savoir si cette technique est acceptée par l'UEFA qui surveille le dossier...