Un joueur de Marseille soutient Bastia

L'ancien joueur du SC Bastia, Florian Thauvin, actuellement à l'Olympique de Marseille a apporté sa compassion pour son ancienne formation.





"Derrière la télé, on trouve tous ça dommage. On ne connait pas les tenants et les aboutissants mais ce sont des choses qui ne doivent pas arriver sur un terrain de foot. J'ai joué deux ans en Corse, ça s'est toujours bien passé pour moi, avec des supporters agréables, c'est un peuple que j'aime beaucoup.



C'est dommage que ça se soit passé comme ça aujourd'hui, j'espère que ça ne se reproduira plus. J'apporte quand même tout mon soutien au club de Bastia parce que c'est une saison compliquée pour eux et je n'oublie pas d'où je viens."