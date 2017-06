Un joueur de l'OM sur le départ ?

Depuis son arrivée en 2013/2014 en provenance de Nouvelle-Zélande, Bill Tuiloma (22 ans) a disputé 2 matches de Ligue 1 avec l'OM. Aujourd'hui, il est dans le flou pour son avenir.

Ma saison 2016/2017 était faite de hauts et de bas. Tout peut arriver, il y a toujours des personnes qui regardent les matches. Il suffit d'un seul coup de fil et vous partez dans un nouveau club. Je réfléchis toujours pour savoir si je reste ou si je pars de Marseille. Je verrai comment se passe la pré-saison, il me reste encore un an de contrat. Pour le moment, je veux juste jouer des matches au plus haut niveau. Je me sens très bien, a déclaré le Phocéen au média néo-zélandais Stuff.