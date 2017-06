Un joueur de l'OM signe définitivement au club

Prêté cette saison à l'OM par Newcastle, le club anglais a décidé de transférer définitivement le joueur de 24 ans au club phocéen.

Auteur d'une très belle saison et de sélection en Equipe de France, Florian Thauvin reste à Marseille.Selon les informations de Foot mercato la prolongation de Florian Thauvin est à l'ordre du jour du côté de la Commanderie, le club du Tyne vient d'officialiser, via un tweet, le transfert définitif de l'attaquant international à l'Olympique de Marseille.



Winger @FlorianThauvin will complete a permanent move to @OM_Officiel following a loan spell at the Orange Vélodrome.