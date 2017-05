Un jouer de Monaco fait le buzz sur la toile

L'AS Monaco a validé à 99% son titre de champion de France avec sa victoire 4-0 contre Lille au cours de la 37e journée. Avec Silva, un doublé de Falcao et un but contre son camp du Lillois Alonso, Monaco a surclassé les Dogues. Grand artisan du succès, Kylian Mbappé a une fois de plus régalé. Quoi de plus pour enflammer la toile et le petit oiseau bleu.

Kylian Mbappé ce soir face à Béria.. 🔥😍 pic.twitter.com/wYlFP127TF — Passion FC (@PassionFootWeb_) 14 mai 2017





Quand je serai papa, le soir, je raconterai les histoires de Babar et Mbappé !!!! Mes enfants s'endormiront heureux. #ASM #ASMLOSC — Yoann Riou (@riouyoann) 14 mai 2017





Mbappé vient d'extraire les reins de #Beria ! Un cassage de cotes en règle ! #ASMLOSC — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 14 mai 2017