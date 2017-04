Un huis clos total pour Saint-Étienne

La commission de discipline de la LFP a sanctionné d’un match à huis clos l'ASSE suite aux graves incidents qui ont marqué le derby contre Lyon.

23e journée : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais du 5 février 2017

Comportement des supporters de l'AS Saint-Etienne : Usage d'engins pyrotechniques et jet d'un projectile ayant entraîné la blessure du Stadium Manager de l'AS Saint-Etienne.



Au vu de la gravité des faits, la Commission avait décidé de placer le dossier en instruction. Après instruction du dossier, la Commission décide d'infliger un match à huis clos ferme et total sur le Stade Geoffroy-Guichard à l'AS Saint-Etienne. La sanction prend effet le mardi 18 avril à 0h00.