Un grand gardien, la nouvelle priorité marseillaise

Alors que le prochain mercato estival s'annonce d'ores et déjà agité dans la cité phocéenne, les dirigeants olympiens auraient fixé une autre grande priorité en plus de l'arrivée d'un nouvel attaquant de renom. Selon les informations du quotidien La Provence ce dimanche, Andoni Zubizarreta s'est vu confier pour mission de recruter un gardien de "stature internationale". L'OM étudie d'ores et déjà la possibilité de faire revenir Steve Mandanda mais d'autres pistes sont déjà à l'étude même si aucune information n'a encore filtré à ce sujet.