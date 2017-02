Un échange Benzema-Cavani au prochain mercato ?

D'après Bernabeu Digital, Florentinao Perez et Nasser El-Khelaïfi se sont récemment entretenus afin d'évoquer la possibilité d'un échange entre Karim Benzema et Edinson Cavani. Une information étonnante, en particulier compte tenu des différences de rendement entre les deux hommes. Le Français a inscrit 13 buts en 29 apparitions, toutes compétitions confondues, tandis que l'Uruguayen a trouvé le chemin des filets à 34 reprises en 33 rencontres. On peine dès lors à croire que le PSG envisage une telle transaction.