Un duo Mancini-Leonardo à Paris ?

Le PSG veut repartir sur des nouvelles bases lors du prochain mercato et pourrait pour apporter un nouveau souffle au projet du club recruter...un ancien, avec Leonardo en tant que directeur sportif et Roberto Mancini pour devenir le prochain entraîneur de Paris.

Le PSG va connaître un mercato agité cet été pour apporter une nouvelle dimension au projet et la direction se renseigne actuellement sur plusieurs hypothèses pour former un nouveau groupe. Selon des informations de France Football, certains joueurs ont été sondés sur l'avenir du club comme Verratti, Maxwell, Thiago Silva et même Zlatan Ibrahimovic. Les dirigeants ont demandé des renseignements aux joueurs sur le ticket Mancini-Leonardo qui pourrait prendre place à la tête du PSG dès la saison prochaine.