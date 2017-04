Un discours qui ressemble fort à un adieu ?

Actuellement en pleine forme avec l'OL, Corentin Tolisso est revenu sur son avenir qui s'annonce radieux. Le milieu de 22 ans est suivi par de nombreux clubs et comme il l'explique, c'est difficile de résister à certains noms.

" C'est dur de ne pas faire attention à ces rumeurs, car aujourd'hui tu te connectes à n'importe lequel des réseaux sociaux et tu vois ton nom qui est affiché avec la Juventus, l'Inter Milan, Tottenham, ou encore Manchester, donc c'est compliqué. Après, je sais ce que je veux. Et aujourd'hui je sais où je veux aller : en finale de l'Europa League. Je veux gagner ce trophée avec l'Olympique Lyonnais.



Je me concentre que sur l'Olympique Lyonnais et ça, ça n'est pas difficile. Je suis un Lyonnais d'origine, j'ai tout vécu à l'OL et je n'ai connu que ce club dans ma carrière professionnelle. J'ai ma famille et mes amis ici, je suis attaché à cette ville et quoi qu'il arrive je n'oublierai jamais cela, je n'oublierai jamais cette époque. Je suis resté le même, j'ai été bien élevé par mes parents. Je n'ai pas changé d'amis et on ne me dit pas que j'ai changé".