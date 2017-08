Un départ de Meunier avant la fin du mercato ?

Avec l'arrivée au PSG de Daniel Alves, Thomas Meunier se dit que son temps de jeu dans la capitale risque de baisser de manière sensible. Face à cette situation, le latéral droit belge serait prêt à changer d'air avant la clôture du mercato estival. Et si l'on en croit Ok Diario, le Real Madrid envisagerait d'accueillir le Diable Rouge de 25 ans dans un rôle de doublure à Daniel Carvajal, après le départ de Danilo à Manchester City. L'opération pourrait se conclure entre 15 et 20 millions d'euros.