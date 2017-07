Un défenseur central dans le viseur des Verts

L'AS Saint-Etienne tenterait actuellement de convaincre Aïssa Mandi de revenir en Ligue 1. Le défenseur central algérien évoluait la saison dernière au Bétis Séville. L'ancien joueur du Stade de Reims pourrait bien recevoir un bon de sortie s'il en fait la demande auprès de ses dirigeants. Le club andalou ne semble pas fermé au départ du défenseur algérien mais exige visiblement un chèque de 5 à 6 millions d'euros selon Estadiodeportivo. Les dirigeants des Verts savent désormais à quoi s'en tenir.





Aïssa Mandi has offered himself to Saint-Etienne. Real Betis value the Algerian centre-back at €6million. [Estadio Deportivo] pic.twitter.com/mCWBFIaf4N