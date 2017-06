Un ancien du SCO se dirige vers Guingamp

L'ancien joueur d'Angers pourrait s'engager dans le wekk-end avec l'En Avant Guingamp. Le joueur a un bon de sortie de la part de son club de Derby County.





Abdoul Camara est sur le point de faire son retour en France. L'ancien ailier angevin devrait prochainement retrouver la Ligue 1. Recruté pour 1,7 million, l'attaquant guinéen a officiellement quitté Derby County. Il a résilié son contrat à l'amiable qui courait jusqu'en 2019. Selon L'Equipe, si Strasbourg, Montpellier et Guingamp sont en discussion pour le recruter, c'est l'En Avant qui tient la corde pour le moment. Abdoul Camara a porté les couleurs du SCO Angers entre 2014-2015 avant de s'envoler vers l'Angleterre.



Abdoul Camara a été formé au Stade Rennais (2004-2008) et a joué avec le club normand entre 2008 et 2011 avant de déposer ses valises au FC Sochaux. Et après une saison au SCO (2014-2015), l'international guinéen a été transféré chez les Rams en janvier 2016.



Africa Top Sports - Isidore Akouete