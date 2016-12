Un ancien du PSG prend sa retraite

Alex range ses crampons. Le défenseur brésilien de 34 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière. Passé par Santos, Chelsea, le PSV Eindhoven et le PSG, entre 2012 et 2014, l'international auriverde (18 sélections) ne jouait plus depuis son départ de l'AC Milan. Sur son site officiel, le club de la capitale française a tenu "à remercier l'international brésilien pour son professionnalisme tout au long de son parcours en Rouge et Bleu, et lui souhaite d'obtenir autant de succès lors de ses nouveaux challenges."