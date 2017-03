Un 11 de rêve pour Marseille l'année prochaine ?

Comme à chaque saisons, les rumeurs enflent en Ligue 1. Et l'un des champions en matière de rumeurs, c'est l'OM. Un club attractif qui attire toujours l'attention. Depuis l'arrivée de Frank McCourt, les rumeurs de transferts affolent littéralement le Vieux Port. Sport.fr vous propose un 11 ciel et blanc composé de rumeurs et vous allez voir, il y a du très haut level.

Entraîneur



Rudi Garcia : Il est le coach qu'il faut aux Marseillais pour tenir cette équipe. Avec un charisme et une certaine expérience, il connait le championnat et la Coupe d'Europe.





Gardien



Rui Patricio : actuel champion d'Europe avec le Portugal, le gardien du Sporting intéresse de très près les phocéens. Une recrue qui viendrait remplacer Yohann Pelé. Attention Rui Patricio, c'est 40 millions d'euros.

La priorité de l'OM pour l'été prochain : un grand gardien





Défenses



Aleix Vidal: le joueur du FC Barcelone est actuellement blessé, mais il y a quelques mois l'OM était intéressé par son profil. Cette saison il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en 5 titularisations.



Abdennour: il connaît parfaitement le championnat du fait de ces passages à Toulouse et Monaco. Aujourd'hui à Valence, Aymen Abdennour serait un élément de poids au sein de la défense olympienne.



Rolando: le portugais revit depuis l'arrivée de Garcia. En plus d'être très souvent titulaire il marque des buts importants (5 cette saison). Il a toute la confiance de Rudi Garcia et pourrait encore s'améliorer.



Faouzi Ghoulam: lui aussi est passé par la Ligue 1 au cours de sa carrière. Rapide, solide avec un bon jeu de passes, il serait un bon élément pour les phocéens. Connu pour ses montées offensives ainsi que pour la qualité de ses centres, Ghoulam est international Algérien et connaît très bien le haut niveau. 4 passes décisives avec Naples cette saison.





Milieux de terrain



Luiz Gustavo: ce joueur brésilien serait l'idéal au milieu de terrain pour une équipe Marseillaise avec des ambitions. Englué dans les dernières places du classement avec Wolfsburg, l'OM serait un fabuleux projet pour lui. A Luiz Gustavo de prendre la même route que Dante mais de poser ses valises dans les Bouches-du-Rhône.



Morgan Sanson: l'OM l'a recruté pour la durée et pour le moment il remplit totalement les objectifs avec ces 10 passes décisives.



Maxime Lopez: Tout comme Sanson, il représente la jeunesse et se sent bien dans son club de coeur. A seulement 19 ans il est titulaire dans le 11 de Garcia.





Attaques



Dimitri Payet: Marseille a cassé sa tirelire pour le recruter, c'est pour qu'il apporte au club ainsi qu'aux jeunes. L'international Français répond présent et prend de plus en plus de place au sein de l'effectif ciel et blanc. Il a marqué deux buts et délivré deux offrandes depuis son retour dans la Canebière.



Florian Thauvin: c'est un autre Thauvin qui a débarqué dans les Bouches-du-Rhône cette saison. Auteur d'une saison blanche avec Newcastle ces belles performances lui valent même être appelé en équipe de France. Une progression constante pour un joueur qui cumule 10 réalisations et 5 passes décisives en championnat.



André Silva: Marseille aime le championnat portugais et ça se voit. Depuis plusieurs mois, les dirigeants observent et repèrent l'attaquant du FC Porto André Silva. Un avant-centre jeune et polyvalent, même un certains Cristiano Ronaldo aurait suggéré au Real Madrid de le recruter. Ses stats actuelles: 15 buts et 4 passes décisives 25 titularisations.



Avec une telle équipe, Marseille devrait faire des dégâts, malgré tout ça reste de la fiction.





Reste de l'effectif:

Mandanda - Doria - Sakai - Amavi - Vainqueur - Strootman - Brahimi - Gomis.







Greg Zerbone