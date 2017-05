Trophées UNFP : magouille et compagnie ?

C'est ce soir à partir de 19h que débute la cérémonie des trophées UNFP à Paris. Comme chaque années, les résultats feront à coup sûr couler pas mal d'encre. Cette année encore, des polémiques éclatent.

Les polémiques existeront toujours en ce qui concerne les trophées UNFP. Cette année encore, des petites mésententes se font jour. Parfois, on se pose la question de savoir si cette cérémonie n'est pas une sorte d'arrangement. Première polémique cette année : la fameuse histoire concernant l'arbitrage et Clément Turpin. Alors que Rudy Buquet devrait normalement être nommé meilleur arbitre de la saison, l'UNFP a décidé de soutenir Clément Turpin et lui adresser un trophée spécial, celui de meilleur arbitre sur la scène international. un titre honorifique donc afin d'adresser son soutien au jeune arbitre, qui fait partie de la liste des 21 arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde en Russie.





Pas de Ruffier dans la liste



La deuxième polémique peut-être résumée par l'absence du Stéphanois Stéphane Ruffier pour le titre de meilleur gardien de la saison. Personne n'aurait réellement crié au scandale si Kevin Trapp n'avait pas été nominé et donc remplacé par le gardien des Verts. A titre de comparaison, côté Ruffier, on a pour le moment effectué 53 arrêts contre 47 pour Trapp, alors que le Parisien a joué 6 matchs de moins. Il est donc légitime de se poser la question quant à la non-sélection d'un portier comme Ruffier, surtout en comparant les effectifs et le budget des deux clubs. On évoque Ruffier mais il n'y aurait pas eu non plus de scandale si un gardien comme Yoan Cardinale (32 buts encaissés en 35 matchs joués) avait eu sa sélection parmi les quatre. Si le GYM en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui et son changement de statut.





Les Niçois et Monégasques absents de la cérémonie



Comme à chaque édition, ce qui va aussi décevoir le public sera l'absence des Monégasques et Niçois. Un comble quant on voit la saison réalisée par les deux équipes. Sachant qu'au total sont nominés cinq membres de l'équipe de Monaco à savoir Leonardo Jardim, Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Bernardo Silva et Danijel Subasic ainsi que deux de l'OGC Nice, Wylan Cyprien et Lucien Favre. Selon RMC Sport, les joueurs de la principauté ne seront pas là pour cause de match en retard. Pour les Aiglons, c'est le président Jean-Pierre Rivère qui a organisé un repas pour fêter la fin de saison.





Paris comme à la maison



L'autre polémique qui peut être évoquée concerne le Paris Saint-Germain. Cette année, le club de la capitale a raté sa saison avec seulement deux titres. Le trophée tant convoité, le championnat de France de Ligue 1 leur a échappé. Le PSG a été battu par une équipe de l'AS Monaco plus forte et plus réaliste.



En regardant de plus près, on voit que cette année encore, un Parisien au minimum se retrouve dans chaque catégorie. Même si les nominations de Cavani et d'Unai Emery, parmi les meilleurs joueurs et entraîneurs ne souffrent d'aucune contestation, celle de Marco Verratti, mais surtout d' Adrien Rabiot et Kevin Trapp sont beaucoup plus discutables. En 26 matchs, le jeune Rabiot a inscrit 2 buts et 2 passes décisives.



Des stats loin de celles des autres nominés, à savoir Kylian Mbappé (27 matchs - 14 buts - 10 passes), Thomas Lemar (32 matchs - 9 buts - 8 passes) et Wylan Cyprien (29 matchs - 8 buts - 3 passes). D'autres noms, tels que Tolisso (Lyon), Lopez (Marseille), Rongier (Nantes) ou encore Vada (Bordeaux) auraient pû faire leur apparition, mais non il faudra bien compter sur Adrien Rabiot. Une cérémonie qui laisse planer quelques doutes ? Réponse dans quelques heures...



Grégory Zerbone