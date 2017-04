Trois joueurs de Lyon ont porté plainte contre X

Trois joueurs de l'effectif de l'Olympique Lyonnais ont porté plainte contre X après les incidents hier après-midi sur la pelouse de Furiani lors du match Bastia-Lyon pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

C'est une information RMC SPORT, qui affirme qu'Anthony Lopes, Mathieu Gorgeline et Jean-Philippe Mateta ont porté plainte contre X pour violence en réunion dans une enceinte sportive. Une information qui a été confirmée par Nicolas Bessone le procureur de la République à Bastia. Pour rappel, la commission de discipline de la LFP statuera jeudi sur des mesures conservatoires à l'encontre du SC Bastia. Les sanctions pourraient être sévères.



Les plaintes des trois joueurs visent les auteurs des coups lors des échauffourées qui ont eu lieu lors de l'échauffement et à la mi-temps du match entre le SCB et Lyon. Dans la même affaire, Anthony Agostini, le directeur de la sécurité du club corse, a annoncé qu'il porte plainte lui aussi contre le président de l'OL Jean Michel Aulas pour dénonciation calomnieuse.



