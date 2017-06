Trapp: " Je veut rester à Paris"

Kevin Trapp a évoqué son avenir et le prochain mercato. En qui le concerne il se sent bien et souhaite continuer l'aventure avec le PSG.

"J'ai toujours dit que je me sentais à l'aise au PSG où j'ai signé 5 ans. C'est un bon club qui a encore beaucoup d'objectifs à atteindre et qui peut encore s'améliorer. Je me sens à l'aise et je veux y rester." Interview donnée à SFR Sport.