Transferts douteux de l'OM : un nouvel mis en examen

Et de six. Après Jean-Claude Dassier, Antoine Veyrat, Philippe Pérez, José Anigo et Pape Diouf, Julien Fournier, ancien secrétaire général de l'association OM puis de la SASP (jusqu'en 2009), a été mis en examen pour « abus de bien social » le 7 décembre, par le juge marseillais en charge de l'affaire.



Comme Pappe Diouf, l'actuel directeur général de l'OGC Nice a été plus précisément interrogé sur la signature du premier contrat pro de Thomas Deruda et sa résiliation, sur la persistance du système de commercialisation des abonnements en virages du Vélodrome par les groupes des supporters, et sur une commission d'agent dans le transfert de Vitorino Hilton, arrivé de Lens en 2008.