Toulouse veut Delort

Exilé au Mexique, Andy Delort pourrait faire son retour dans le championnat de France. Toulouse travaille sur le dossier de l'ancien attaquant de Caen.

Andy Delort conserve une belle cote en France. Si Toulouse s'intéresse particulièrement à l'attaquant, l'actuel dixième de Ligue 1 n'est pas le seul sur le coup. L'attaquant, auteur de 5 buts en 14 matchs disputés avec les Tigres de Monterrey, est également suivi par le Stade Rennais et Saint-Étienne. Mais le TFC semble avoir pris une longueur d'avance. Son offre de 5 millions d'euros dépasse les 4 millions que Saint-Étienne pourrait investir pour attirer le joueur sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire. Un montage qui ne plaît guère à ses dirigeants mexicains, désireux de récupérer tout ou partie des 8 millions d'euros d'indemnités de transfert versés au Stade Malherbe il y a quelques mois. "Il y a très peu de chances qu'il rejoigne Saint-Etienne, estime Christophe Galtier sur RMC. Le club mexicain veut un transfert pour récupérer son investissement. Je le comprends. Je sais qu'Andy fera des efforts sur le plan financier mais il y a aussi un club qui a acheté un joueur l'été dernier et qui n'a pas envie de faire des efforts. Nous, si on ne peut pas, on ne peut pas." Au Mexique, l'ancien caennais perçoit 200.000 euros par mois. Toulouse lui propose un contrat moins élevé, mais comparable (150.000 euros brut mensuels). Delort s'est déjà entretenu avec Pascal Dupraz. Mais si le courant semble passé, Toulouse doit aussi faire face à une concurrence venue d'Italie. Une offre de 6 millions d'euros aurait été transmise aux Tigres pour le transfert du Français. Etonnant. Il est donc urgent d'attendre pour les dirigeants mexicains à quelques jours de la fin du marché des transferts pour faire monter les enchères. Une chose est sûre, le joueur veut revenir. "Je suis champion du Mexique mais j'ai un peu l'impression qu'il manque un bout de bonheur. (...) Ma femme et mon fils ont un peu de mal à s'adapter à la vie au Mexique", confiait Delort en début de mercato, au Midi Libre.