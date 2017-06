Toulouse va garder ses pépites

Le TFC devrait garder ses trois meilleurs joueurs durant le mercato. Après le président Oliver Sadran, c'est au tour de Pascal Dupraz de fermer la porte à un départ pour Diop, Lafont et Jullien.

"Et puis si on commence à nous dépecer, on aura beaucoup de mal. Des joueurs ont encore à progresser et trouvent au TFC l'endroit idéal pour le faire. Il m'étonnerait donc fort qu'Issa Diop, Alban Lafont ou Christopher Jullien, par exemple, puissent partir. Ils sont tout à fait satisfaits de rester. J'ai tendance à croire mon président, même si une grosse offre arrive, ces joueurs-là ne devraient pas s'en aller", a explique l'entraîneur du TFC.