Toulouse - Nice en direct

Suite de la 34e journée de Ligue 1. C'est au tour de Nice de jouer face à Toulouse. Un déplacement que les Niçois doivent aborder avec beaucoup de sérieux et l'envie de gagner. Un succès et les Aiglons mettraient la pression sur Monaco et Paris. Même si le titre semble se dessiner entre le PSG et l'ASM, Nice peut encore mettre en difficulté les deux leaders du championnat.

















L'OGC Nice se doit de s'imposer dimanche en milieu d'après-midi. Un déplacement périlleux attend les hommes de Lucien Favre dans le Sud-ouest. Ils retrouvent une formation de Toulouse qui ne leur réussit pas dans l'histoire. Les deux clubs se sont joués à 36 reprises avec 17 victoires pour le TFC et seulement 9 pour les rouge et noir. Au classement, Nice pointe en troisième position avec 73 points, tandis que Toulouse se trouve 11e avec 41 unités.



Les coéquipiers de Seri pourront compter sur le retour d'un homme en forme, Mario Balotelli auteur d'un doublé lors de sa dernière sortie à Lille. L'Italien sera prêt physiquement car il n'a pas jouer la dernière rencontre face à Nancy pour cause de suspension. Dimanche il sera bel et bien là et devra être surveillé de très près par la défense des violets. Le GYM reste sur 10 matchs sans défaites en Ligue 1.



Tout le contraire pour les joueurs de Pascal Dupraz qui se sont inclinés la semaine dernière face à l'En Avant Guingamp, une défaite 2-1. A domicile, ils pourront compter sur le meilleur buteur du club, Martin Braithwaite. La défense azuréenne devrai aussi se méfier de Corentin Jean et Andy Delort qui ont rejoint les rangs du TFC lors du dernier mercato.



Les violets n'ont plus grand chose à jouer, eux qui ont déjà assuré le maintien. Cette saison, ils se situent dans le ventre mou du classement.





Nice peut laisser des points hors de ses bases



Cette saison, les joueurs du GYM sont moins impressionnants à l'extérieur que lorsqu'ils jouent dans l'Allianz Riviera. Au classement à l'extérieur, ils ont pris 30 points sur les 48 possibles. De nombreuses équipes ont réalisés de bons résultats contre les Aiglons, c'est le cas de Caen, Nantes, Rennes, Monaco ou même Bastia.



Toulouse devra donc suivre cette dynamique. Rappelons qu'à l'aller, les hommes de Lucien Favre avaient écrasé le club d'Olivier Sadran 3-0. Attention, car la dernière rencontre entre les deux concernait un match amical d'avant saison et les Toulousains s'étaient imposés 2 buts à 1.



Greg Zerbone