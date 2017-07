Toulouse : Andy Delort, le facteur X

Toulouse s'apprête à débuter sa saison en ligue 1 avec un effectif solide et qui n'a pratiquement pas changé au mercato. Les Toulousains vont tenter de se maintenir et de mettre en difficulté les cadors du championnat. Avec un Andy Delort en grande forme, ils peuvent viser une première partie de tableau et pourquoi pas plus.

Le Toulouse football club entame sa saison avec une équipe relativement proche de celle de l'année dernière. Pascal Dupraz a gardé une grosse partie de son effectif et pourra s'appuyer sur des joueurs qui connaissent le championnat de mieux en mieux.



Au niveau des départs, le TFC a perdu Musavu-King (Udinese) et Edouard (PSG) qui sont revenus de prêt. Niveau transferts, les Toulousains ont vendu Martin Braithwaite (Middlesbrough) pour 11 millions d'euros et Tongo Doumbia (Dinamo Zagreb) pour 1,2 million d'euros. Cafaro et Trejo ont quitté le club en fin de contrat. Aleksandar Pesic a rejoint l'étoile rouge de Belgrade.



Le club a recruté Corentin Jean, acheté au final 3,5 millions à Monaco, Steven Fortès du Havre et Zinedine Machach qui est revenu de prêt. Yaya Sanogo a fait son entrée dans l'effectif tout comme l'ancien Bastiais, Yannick Cahuzac.





Toulouse et Dupraz connaissent la bonne recette



Le TFC a de l'ambition pour la saison à venir. Avec une équipe et un effectif qui a très peu bougé, les joueurs de la ville rose sont capables de viser la première partie de tableau, même si cela semble assez ambitieux. Il faudra au début assurer sa place pour le maintien et ensuite tout est possible pour les joueurs de Pascal Dupraz.



Homme à suivre:

Même si cela pourrait faire débat, le joueur qui a tout à gagner cette saison avec le TFC se nomme Andy Delort. A 25 ans, il doit se relancer en Ligue 1 et lancer une bonne fois pour toute sa carrière. Revenu d'une expérience mexicaine compliquée, il pourrait crever l'écran cette saison après le départ du Danois, Martin Braithwaite.



Avis de la rédaction:

Toulouse connaît bien la Ligue 1 et réalise des saisons en terminant dans le ventre mou du classement. Les hommes de Pascal Dupraz n'ont pas grand-chose à perdre et savent comment rester dans l'élite. Avec des joueurs jeunes (Diop, Lafont, Jullien...) dotés d' un fort potentiel, le TFC peut faire une saison intéressante. La rédaction voit Toulouse finir entre la 10 et 11e place.



11 possible de Toulouse





