Tolisso s'excuse pour son mauvais geste

Le Lyonnais Corentin Tolisso est revenu, pour RMC, sur son tacle à l'encontre de Fabien Lemoine à la fin du derby perdu par Lyon à Saint-Etienne (2-0). Le milieu français a indiqué qu'il avait du mal à expliquer sa réaction. "J'ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait un très mauvais geste. Je suis désolé. Je n'ai pas pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir pour moi et mon équipe. C'est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes. Je suis déçu de ce geste, qui est à bannir des terrains de foot." Avant de poursuivre : "On fait tous des erreurs. J'ai fait une grosse erreur. Je vais l'assumer. Ça va me permettre d'apprendre et de grandir."