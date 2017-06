Tolisso, la recrue la plus cher de l'histoire du Bayern Munich ?

C'est le dossier chaud au Bayern Munich actuellement, celui de Corentin Tolisso, qui pourrait rejoindre dans les prochains jours le club allemand. Les négociations s'activent...

Pour le moment Alexandre Lacazette est toujours dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine et c'est un autre joueur qui pourrait connaître un départ dans les prochains. En effet depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich s'active pour recruter le joueur de l'OL.



Après le départ à la retraite de Xabi Alonso (35 ans) au Bayern, Kicker explique que le Bayern veut absolument recruter le milieu de terrain de l'OL pour la saison prochaine. D'après le média allemand, les négociations tournent autour d'un transfert de 35 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Le total sera donc de 50 millions d'euros pour le jeune international tricolore (1 sélection), sous contrat jusqu'en juin 2020 avec Lyon.



"Pour ma progression, je veux rejouer la Ligue des Champions. C'est important de jouer les plus grands matches européens, pour être prêt à disputer une Coupe du monde", a indiqué le joueur après la fin du championnat. Plusieurs clubs en Europe veulent attirer le joueur mais pour le moment, le Bayern semble en pole position...NP