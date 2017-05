Tolisso et l'OL, fin de l'histoire ?

Auteur d'une saison remarquable avec le maillot de Lyon, Corentin Tolisso est un joueur très convoité.Sur les tablettes de la Juventus Turin depuis quelques mois le milieu rhodanien ne connaît toujours pas son avenir, mais comme il l'a expliqué, il est fort possible qu'il ne soit plus lyonnais la saison prochaine.

"Je ne sais pas si je serai lyonnais l'an prochain. J'ai envie de jouer la Ligue des champions et de faire la Coupe du monde. Pour être à la Coupe du monde, il faut jouer les très, très gros matchs. Et on joue ces gros matchs en Ligue des champions", a-t-il affirmé. Rappelons qu'à seulement 22 ans, Tolisso réalise la meilleure saison de toute sa carrière et faisait partie du dernier rassemblement de l'Equipe de France face au Luxembourg et à l'Espagne.