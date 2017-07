Tite respectera la décision de Neymar

Interrogé sur Radio 730 à propos de l'avenir de Neymar, l'entraîneur de la Seleçao a expliqué qu'il ne donnerait pas son avis et qu'il n'influencerait pas du tout le choix de son capitaine en sélection:"Je suis très tranquille car je suis sûr qu'il prendra toutes les options possibles en considération pour faire son choix et déterminer le club où il jouera. C'est un grand joueur, il a besoin d'un environnement de haut niveau et qui le rendra heureux. Je n'ai pas discuté avec lui. Le sélectionneur a ses limites. Que ce soit avec Neymar, Diego Souza, Rodrigo Caio, Renato ou Willian, je ne m'accorde pas ce droit." Indique Tite.