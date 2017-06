Tielemans s'exprime pour la première fois depuis sa signature

A seulement 20 ans, Youri Tielemans possède déjà une solide expérience avec quatre saisons en tant que titulaire à Anderlecht. Le jeune milieu de terrain a choisi Monaco pour poursuivre sa progression et ce malgré l'intérêt de plusieurs autres cadors européens.



L'international belge est revenu ce mercredi sur ce choix de carrière. "J'ai regardé le pour et le contre, les offres de clubs, et je pense que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. J'ai vraiment bien réfléchi là-dessus, et j'étais décidé à aller là-bas pour réussir. Le club est assez ambitieux, s'il y a des départs, il y en a d'autres qui vont arriver. Le club a tout simplement dit qu'il voulait continuer sur la lancée de cette saison, et ça m'a vraiment donné envie de continuer avec eux", a-t-il expliqué.



Alors que certains voient en l'AS Monaco un simple tremplin pour la suite de sa carrière, Tielemans a tenu à calmer le jeu et rappelle qu'il n'arrive pas en terrain conquis. "Je ne suis pas encore arrivé qu'on me parle déjà de partir. On verra, ça sera à moi de montrer à l'entraînement, et dans les matchs qui vont venir, que j'ai le niveau pour ça, et on verra par la suite. Il ne faut pas oublier que j'ai encore 20 ans. Ça sera à moi de montrer à l'entraînement que j'ai ma place dans l'équipe. Maintenant c'est vrai que c'est un club très ambitieux et qu'il fait progresser les jeunes", a poursuivi la nouvelle recrue monégasque selon des propos rapportés par RMC.