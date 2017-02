Thiago Silva annonce dans Le Monde qu'il veut terminer sa carrière à Paris

Depuis son arrivée au PSG, en 2012, Thiago Silva a souvent été l'objet d'intérêt de clubs étrangers. Pour autant, il ne compte pas partir de sitôt. Dans les colonnes du Monde, le défenseur brésilien a indiqué qu'il ne comptait plus changer de club : "Bien que ce soit ce que l'on aime faire, le football reste un métier. J'aimerais finir ma carrière au PSG et jouer au-delà de trente-cinq ans. Travailler pour travailler, beaucoup de personnes le font. Mais, pour être le leader d'une formation comme le PSG, vous devez être différent, chercher à travailler plus et mieux que tout le monde", a-t-il déclaré.