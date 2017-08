Thiago Silva a joué un grand rôle dans le transfert de Neymar

Dans le Canal Football Club, hier soir, Thiago Silva a affirmé qu'il était en contact tous les jours avec Neymar pour le forcer à signer au PSG ! Un nouveau directeur sportif pour le club ?...

"J'étais au Brésil, j'appelais tous les jours. Je lui ai parlé de la ville de Paris que j'aime beaucoup et du club. Je lui ai dit que le club était prêt pour l'acheter et là il était très content et je crois qu'à la fin il a pris la bonne décision. Nous ne sommes pas là pour vendre les joueurs. Nous sommes là pour acheter, pour faire une bonne équipe."