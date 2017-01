Thiago Motta ne fera pas de rab à Paris

Lors d'un entretien accordé à TMW, Alessandro Canovi, le conseiller de Thiago Motta, a évoqué l'avenir du milieu de terrain. Il ne passe clairement plus par Paris. "Prolonger à Paris ? Non je l'exclus, a répondu le représentant de Motta. Cela dit, il est très bien physiquement. Les nombreuses apparitions cette saison l'ont démontré. Un retour en Serie A ? Je ne sais pas, cela dépend de sa volonté. Je le répète, il est encore tôt. Nous parlons d'un joueur qui n'aura pas de problème dans le choix d'une nouvelle destination", a-t-il confié.



Âgé de trente-quatre ans, Motta est arrivé dans la capitale en janvier 2012 et a disputé 134 rencontres de Ligue 1, sous les couleurs parisiennes.