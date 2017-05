Thauvin surveillé par un Grand d'Italie

Cette saison Florian Thauvin a réalisé les meilleures mois de sa carrière. Sélectionné en Equipe de France pour la deuxième fois consécutive, le Marseillais fait des éloges du côté de Milan.

Ce n'est pas une surprise, l'AC Milan va se montrer très actif sur le marché des transferts. APrès Musacchio, certainement Rodriguez et Kessié, les Rossoneri cibleraient Florian Thauvin. Selon Sky, le Milan viserait également l'ailier de la Lazio Keita Balde (16 buts en 31 matches cette saison).



Cette piste se compliquant de plus en plus, le club a envisagé comme plan B de se replier sur la star marseillaise Florian Thauvin, joueur ayant déjà séduit le club rival du Milan, l'Inter. Il correspond au profil d'attaquant de côté que recherche le Milan pour améliorer son attaque.