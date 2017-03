Thauvin rassure sur sa relation avec Gomis

Florian Thauvin et Bafétimbi Gomis s'étaient un peu embrouillés pendant un match. Aujourd'hui, le néo des Bleus revient sur sa petite altercation avec l'attaquant arrivé cette saison.

Thauvin: " Un accrochage avec Gomis ? Très rapide. Le truc, c'est que je suis un compétiteur, quand on se manque, on s'énerve. Mais ce n'est pas contre la personne. Bafé, ce fut très léger, c'est comme un grand frère pour moi. On avait tellement envie de gagner ".