TéFéCé : Dupraz veut changer quelque chose

Pascal Dupraz l'a confirmé à nos confrères de RMC : Toulouse se montrera actif lors du marché hivernal du mois de janvier. "Nous allons recruter dès cet hiver. Pourquoi nous recrutons ? Parce que nous avons envie, d'ores et déjà, de préparer le mercato estival, de gagner du temps. Et surtout, pourquoi on recrute ? Parce que le président le permet. Et sans ces efforts financiers, on ne pourrait pas le faire", a indiqué le coach haut-garonnais, précisant ensuite : "Si je vous dis deux (arrivées, ndlr), je ne suis pas loin de la vérité. Si je vous dis trois, c'est vraiment que le président a l'intention de nous faire plaisir et, surtout, de me faire plaisir." Au rayon des départs, l'ex-entraîneur de l'ETG "pense sincèrement que Braithwaite restera."